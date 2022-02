Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburger verursacht mit 1,85 Promille Verkehrsunfall

Bückeburg (ots)

Am 26.02.2022 gegen 19:00 Uhr kommt es in Scheie/Bückeburg erneut an diesem Tag zu einem Verkehrsunfall. Der 56-jährige PKW-Fahrer aus Bückeburg befährt mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Warber. Während der Fahrt kollidiert er bei gerader Strecke mit einem rechtsseitig ordentlich geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß wird der PKW des 56-Jährigen in die Mitte der Fahrbahn geschleudert, wo er mit dem PKW der entgegenkommenden 34-jährigen Rintelnerin zusammenprallt. Die schwangere 34-Jährige und ihr im Fahrzeug befindlicher 2-jähriger Sohn werden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Auch der 56-Jährige bleibt unverletzt. Vor Ort kann sehr deutlicher Alkoholgeruch bei dem 56-jährigen festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt vor Ort 1,85 Promille. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wird sichergestellt und ihm wird die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell