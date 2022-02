Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Obernkirchen (ots)

(PP) Am Dienstag, den 22.02.2022 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen 11:55 Uhr die Eilsener Straße in Röhrkasten aus Obernkirchen kommend in Richtung Kreisel und stieß dort gegen das vor ihm in gleicher Richtung fahrende Fahrrad einer 17-jährigen Obernkirchnerin, die den Kreisel in Richtung Klinikum verlassen wollte. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich an beiden Armen. Der unbekannte Unfallverursacher umfuhr die auf der Fahrbahn liegende 17-jährige und setzte seine Fahrt in Richtung Bad Eilsen fort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Im Zusammenhang mit dem Unfall wird ein ca. 30-jähriger Mann gesucht, der sich nach dem Unfall um die gestürzte Radfahrerin gekümmert hat und evtl. sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen kann. Auch weitere Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Obernkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell