Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dreister Diebstahl am helllichten Tag

Auetal - Rolfshagen - (ots)

(swe). Es geschieht nicht nur des Nachts, auch am helllichten Tag kommen die Täter und dringen in Häuser und Wohnungen ein. Wie jetzt im Auetal in Rolfshagen, als am 22.2. in der Mittagszeit gegen 14.20 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zwei bislang unbekannte Männer vermutlich durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in den Wohnbereich des Hofes gelangten und dort aus dem Schlafzimmer eine Geldbörse mit Inhalt entwendeten. Dabei wurden sie von einer Hausbewohnerin gestört und flüchteten zu Fuß vom Tatort. Ein Zusammenhang dürfte mit einem weiteren Einsatz der Polizei bestehen, als sich in Borstel ein Zeuge meldet, der auf dem Nachbargrundstück gegen frühen Abend zwei Personen bemerkte, die sich dort unberechtigt aufhielten. Diese Personen hatten zuvor im Bereich Borstel bei verschiedenen Haushalten nach Schrott gefragt. Der Zeuge erkannte die Personen wieder und verwies sie des Grundstücks seines Nachbarn. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal darauf hin, dass man Türen und Fenster verschlossen halten sollte, wenn man sich nicht unmittelbar an seinem Objekt befindet. Täter nutzen solche offen stehende Türen und Fenster, um möglichst einfach und geräuschlos in Häuser einzudringen und dort nach Wertgegenständen zu suchen. Möglicherweise steht ein Pkw KIA in weiß mit WI-Kennzeichen in Zusammenhang mit den Taten. Wer Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei im Auetal unter 05752/929090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell