Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Obernkirchen (ots)

(PP) Am vergangenen Wochenende wurden durch unbekannte Täter im Stadtgebiet von Obernkirchen mehrere Sachbeschädigungen begangen. Neben herausgerissenen Verkehrszeichen am Kreisel Lange Straße/Kalte Weide wurde ein beschädigter Stromverteilerkasten an der Straße Am Steinbrink gemeldet. Bereits in der Nacht vom 12.02. auf den 13.02. wurden durch unbekannte Täter hohe Sachschäden verursacht, nachdem diese an der Eilsener Straße die Außenverkleidung eines Verteilerkastens beschädigt, mehrere Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen, sowie an der Zufahrt zum Bornemannplatz die Straßenbeleuchtung beschädigt hatten. Zudem wurde vermtl. durch dieselben Täter eine große Sandsteinskulptur umgeworfen, die am Fußweg zwischen An der Stiftsmauer und der Eilsener Straße aufgestellt war. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Obernkirchen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell