Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe: Einbruchmeldeanlage stört Einbrecher

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 21.02.2022, kam es in dem Zeitraum von 18:50 Uhr bis 19:00Uhr, zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Rathausstraße in Marklohe.

Nachbarn waren auf die Alarmanlage des Einfamilienhauses aufmerksam geworden und alarmierten umgehend die Polizei. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Nienburger Polizei stellte bei der anschließenden Tatortaufnahme fest, dass ein bisher unbekannter Täter mittels Hebelwerkzeug versucht hatte das Wohnzimmerfenster aufzuhebeln und so in das Haus zu gelangen. Trotz mehrfacher und teilweise erheblicher Gewalteinwirkung gelang es dem Einbrecher nicht das Fenster zu öffnen. Allerdings löste er durch das massive Hebeln am Fensterrahmen die am Fensterglas befindlichen Einbruchsensoren aus. Dadurch schaltete sich die Alarmanlage an, weshalb der Täter vermutlich von dem Versuch abließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Nienburger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls ein. Anwohner, die in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05021/9778 0 zu melden.

Dieser Fall zeigt, dass Einbruchmeldeanlagen sowie verstärkte Türen und Fenster Einbrechern das Leben deutlich erschweren können. Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter der Rufnummer 05021/9778-108 auf Anfrage an.

Im Internet können sich Interessierte ebenfalls unter https://www.k-einbruch.de über das Thema informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell