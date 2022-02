Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Katalysator-Diebstahl scheitert - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen bittet um Zeugenhinweise zu einem versuchten Katalysator-Diebstahl, der sich am vergangenen Wochenende ereignete. Ein bislang unbekannter Täter versuchte an der Lüdersfelder Straße in Stadthagen einen PKW-Katalysator von einem Mazda 626 abzumontieren, scheiterte jedoch bei seinem Vorhaben. Der Tatzeitraum wird auf Freitag, den 18.02.2022, ca. 15.00 Uhr bis Montag, 21.02.2022, ca. 11.30 Uhr eingegrenzt.

Die Polizei Stadthagen nimmt Hinweise von Zeugen unter 05721/40040 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell