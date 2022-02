Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugtür unvorsichtig geöffnet

Schaden an geparkten Pkw/ Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Am Donnerstag, 17.02.2022, in der Zeit von ungefähr 16:10 bis 16:20 Uhr, hatte ein 21jähriger Balger seinen Pkw Ford mittig auf dem Parkplatz des REWE Marktes abgestellt. Als er nach dem Einkaufen zu seinem ordnungsgemäß geparkten Pkw zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen an der Fahrertür seines silbergrauen Pkw fest. Die Unfallspuren lassen darauf deuten, dass der Schaden durch eine unvorsichtig geöffnete Fahrzeugtür eines anderen Fahrzeuges entstanden ist. Unterstützt wird diese Annahme durch das stürmische Wetter an diesem Tag. Der Sachschaden an dem geschädigten Pkw beträgt ungefähr 800,- Euro. Ein Verursacher machte sich auf dem Parkplatz nicht auf sich aufmerksam, so dass die Beamten nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermitteln und etwaige Zeugen bitten, sich unter der Telefonnummer 05021/924060 bei der Polizeistation Marklohe zu melden.

