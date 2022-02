Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Beim Abbiegen Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 16.02.2022, ereignete sich in Nienburg am Nordring an der Auffahrt zur B 6, Anschlussstelle Nienburg Nord, Fahrtrichtung Hannover, eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt wurden.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass ein LKW oder eine Sattelzugmaschine von der Großen Drakenburger Straße kommend auf den Nordring aufgefahren und nach links auf die Auffahrt zur B 6 - Fahrtrichtung Hannover eingebogen ist. Beim Einbiegen auf die Auffahrt zur B 6 schnitt der Fahrzeugführer die Kurve, überfuhr an der dortigen Verkehrsinsel einen Leitpfosten und touchierte ein Verkehrsschild. Auch das Erdreich wurde aufgewühlt.

Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Die Polizei stellte die Schäden Mittwochabend gegen 22.00 Uhr während einer Streifenfahrt fest und geht davon aus, dass sich der Unfall am Mittwoch ereignete.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Nienburg unter (05021) 97780 entgegen.

