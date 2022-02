Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - Erste Sturm-Bilanz der Polizei: wenige Unfälle, zahlreiche sturmbedingte Gefahrenstelle in den Landkreisen

Nienburg (ots)

(KEM) Seit gestern Abend, den 16.02.2022, rücken die Einsatz- und Streifendienste der PI Nienburg/Schaumburg aufgrund zahlreicher, sturmbedingter Gefahrenstellen aus. Darüber hinaus ereigneten sich sturmbedingte Verkehrsunfälle, bei denen nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine Personen verletzt wurden.

In Diepenau (Mindener Straße) und in Rehburg-Loccum (Auf der Horst) stürzten Bäume auf fahrende PKW, in Rodewald (B 214) war ein LKW betroffen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In Bückeburg fuhr ein PKW gegen einen umgestürzten Baum. Die Erstmeldung, dass die Fahrerin verletzt wurde, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Am ihrem Fahrzeug entstand allerdings Sachschaden. Zusätzlich fuhr ein PKW auf der B83 gegen einen dicken Ast und wurde dadurch beschädigt. In Obernkirchen (Zum Schaumburger Klinikum) schlug gegen zudem eine Autotür beim Öffnen gegen einen anderen PKW und beschädigte diesen dadurch.

Insgesamt erhielt die Polizei bislang ca. 70 Meldungen über Bäume, die auf die Straßen und Gehwege zu stürzen drohten oder bereits auf diese gefallen waren, sowie größere Äste und Büsche, die die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigten. Zusätzlich meldeten Bürgerinnen und Bürger auch Mülltonnen, größere Müllreste, Folien sowie Trampoline, die durch den Sturm auf die Straße geweht wurden. Auch Straßenlaternen wurden teilweise beschädigt. In vielen Fällen rückten auch die freiwilligen Feuerwehren, der Bauhof und die Straßenmeisterei aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell