Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines PKW-Blinkers in der Innenstadt von Bückeburg

Bückeburg (ots)

(BOD) Am 18.02.22 gegen 10:45 Uhr teilt eine 37-jährige Frau aus Porta Westfalica mit, dass man den rechten Blinker ihres VW T4 Bullis entwendet habe.

Diese habe ihren PKW am Freitag, den 18.02.22, im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Bäckerei in der Ernst-Kestner-Straße abgestellt.

In diesem Zeitraum haben der oder die Täter augenscheinlich unbemerkt den rechten Blinker demontiert. Dies erfolgte so fachmännisch, dass keine Beschädigungen am Fahrzeug herbeigeführt wurden.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell