Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Meerbeck - PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer verletzt in Krankenhaus

Nienburg (ots)

(KEM) Am frühen Montagabend den 21.02.2022, gegen 17.00 Uhr ereignete sich an der Hobbenser Straße/K 21 in Meerbeck ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW, dessen Fahrzeugführer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 22-jähriger Mann aus Hespe befuhr gegen 17.00 Uhr mit einem Honda Civic die Hobbenser Straße aus Hobbensen in Richtung Meerbeck. Kurz vor dem Ortseingang Meerbeck geriet er in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf den rechten unbefestigten Grünstreifen. Infolge einer Gegenlenkbewegung geriet das Fahrzeug außer Kontrolle, prallte links gegen zwei kleinere Bäume, überschlug sich und blieb auf einem Acker liegen. Der 22-jährige Fahrer war glücklicherweise ansprechbar, allerdings desorientiert. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort, ein Hubschraubertransport des Verletzten war nach Einschätzung der Rettungskräfte jedoch nicht erforderlich.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf und sicherte die Unfallstelle bis zur Bergung des PKW gegen 19.20 Uhr ab.

