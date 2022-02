Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen/Niedernwöhren - 13-Jährige erhält verlorene Handtasche zurück

Nienburg (ots)

(KEM) Dieses schlechte Gefühl, wenn man feststellt, etwas verloren zu haben, kennen wohl die meisten Menschen. Einige haben jedoch auch manchmal das Glück, dass das Verlorene den Weg zurückfindet - dieses Glück wurde nun auch einer 13-Jährigen aus Enzen zuteil.

Sie konnte sich am Montag über die Rückgabe ihrer Handtasche freuen, die sie wenige Tage zuvor verloren hatte. Ein 44-jähriger Mann aus Niedernwöhren fand die schwarze Handtasche im Matsch auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in Stadthagen "Am Stadtpark". Er nahm die Tasche an sich und brachte sie zur Polizei nach Niedernwöhren. Die Polizeibeamten konnten die Eigentümerin dank eines Dokumentes ermitteln und ihr die Handtasche übergeben.

