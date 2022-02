Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Opel Vectra beschädigt - Polizei sucht Unfallverursacher

Nienburg (ots)

(Haa) Da staunte ein 43-jähriger Mann aus Nienburg nicht schlecht, als er am Montagmorgen in der Hans-Böckler-Straße in seinen Pkw steigen wollte. Der blaue Opel Vectra mit Nienburger Kennzeichen wies auf der Beifahrerseite zwischen Radkasten und Beifahrertür einen frischen Unfallschaden auf. Die in einer Parklücke in Höhe der Hausnummer 19 geparkte Limousine war vermutlich in dem Zeitraum von Sonntag, den 20.02.22, 17:00 Uhr bis Montag, 21.02.22, 07:30 Uhr, durch einen Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren oder Rangieren beschädigt worden.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Nienburg unter der Telefonnummer 05021/9778 0 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell