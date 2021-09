Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung eines PKW in Bleialf

Pürm (ots)

In der Nacht von Freitag, den 24.09.2021, auf Samstag, den 25.09.2021, kommt es in der Ortsmitte Bleialf, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße, zur Sachbeschädigung eines PKW. Hierbei wird auf den PKW durch unbekannte Täter eingeschlagen, sodass dieser beschädigt wird. Durch das mitunter moralische sowie strafrechtliche Fehlverhalten jener Täter entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell