Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw rast Nachts in Friseursalon - Fahrer schwer verletzt

Hamm - Heessen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 31.07.2021, um 00.55 Uhr, auf der Amtsstraße in Höhe der Heessener Dorfstraße in Hamm - Heessen. Der 37-jährige Fahrer eines Fords befuhr zur Unfallzeit alleine die Amtsstraße in Richtung Heessener Markt. In Höhe der Kreuzung mit der Heessener Dorfstraße kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Mittelinsel. Er gewann daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug nicht zurück und fuhr weiter, geradeaus über den rechten Gehweg der Amtsstraße, frontal und vermutlich ungebremst in die Ecke eines dortigen Mehrfamilienhauses. Der Fahrer war beim Eintreffen der Rettungskräfte nur bedingt ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung in die Barbara-Klinik verbracht, wo er unmittelbar notoperiert wurde und nun außer Lebensgefahr ist. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da im Fahrzeug Drogen gefunden wurden. Am Mehrfamilienhaus entstand massiver Schaden an den Hauswänden durch Risse und abgeplatzten Klinker. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Friseursalon, dessen Schaufenster, zur Amtsstraße gelegen, ebenfalls gesplittert war. In den Räumlichkeiten des Friseurs konnten Risse in den Wänden und verzogene Wände und Türen festgestellt werden. Der Sachschaden wurde zunächst auf zirka 70.000 Euro geschätzt. Der Pkw des Verletzten wurde mit einem erkennbaren Schaden von 15.000 Euro beziffert. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Standsicherheit des Mehrfamilienhauses nicht beeinträchtigt, da es jedoch durch zu herabstürzendem Klinker kommen könnte, wurde der Gehweg und die Fahrbahn der Amtsstraße in nördliche Richtung an der Unfallstelle, bis auf Weiteres, gesperrt. (ja)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell