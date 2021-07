Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Hamm - Mitte (ots)

Am Samstag, 31.07.2021, gegen 02.30 Uhr wurde am Theodor-Heuss-Platz, in der Hammer Stadtmitte, ein Fahrradfahrer von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und schwer verletzt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Kraftfahrzeug, ohne sich um den entstandenen Personen- und Sachschaden zu kümmern. Der Fahrradfahrer befuhr den Radweg des Theodor-Heuss-Platzes in Richtung Stadtmitte und beabsichtigte seine Fahrt auf der Südstraße fortzusetzen. Der Verletzte gab an, dass er lediglich von rechts zwei Lichtkreise kommen sah und er dann nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug zu Fall kam. Weitere Angaben konnte der Unfallbeteiligte nicht machen. Der Radfahrer wurde, durch den Fall, an seiner gesamten linken Körperseite, in Form von Platz- Schürfwunden und vermutlich einer gebrochenen Schulter, schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da ein Atemalkoholtest positiv verlief, wurde dem Verletzten im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ja)

