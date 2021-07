Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Räuber nach erfolgreichen Ermittlungen festgenommen

Hamm (ots)

Nachdem ein 64-Jähriger am Dienstag, 20. Juli, in seinem eigenen Haus in Hamm-Heessen von einem Räuber überfallen wurde (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4973798), konnte ein Tatverdächtiger nach umfangreichen Ermittlungen gefasst werden.

Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann aus Hamm. Der mutmaßliche Räuber sitzt nun in Untersuchungshaft, die weiteren Ermittlungen dauern an.(hr)

