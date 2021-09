Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweis für Klopfer

Kaiserslautern (ots)

Ein alkoholisierter Mann fiel in der Nacht zum Freitag in der Friedrich-Engel-Straße durch beharrliches Klopfen an den Rollanden Wohnhauses auf. Als ihn ein Zeuge zur Rede stellen wollte, versteckte sich der 31-Jährige hinter einem Auto. Gegenüber der Polizei stritt der Mann ab, irgendwo dran geklopft und die Nachtruhe gestört zu haben. Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,37 Promille intus. Dem 31-Jährigen erteilten die Beamten einen Platzverweis. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell