POL-PPWP: Streit wegen Mutter-Kind-Parkplatz eskaliert

Kaiserslautern (ots)

Der Streit wegen eines sogenannten Mutter-Kind-Parkplatzes hat am Donnerstag zu einer handfesten Auseinandersetzung auf einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße geführt. Über die Rücksichtslosigkeit eines 80-Jährigen, der auf einem sogenannten Mutter-Kind-Parkplatz parkte, ärgerte sich ein 55-Jähriger. Seiner Empörung machte der Mann Luft. Die verbale Auseinandersetzung endete nach Zeugenangaben darin, dass der 55-Jährige den Senior umstieß. Auf dem Boden rangelten die Männer miteinander. Nach Angaben des mutmaßlichen Angreifers habe er sich gegen den 80-Jährigen zur Wehr gesetzt, weil dieser nach einem Schlagstock gegriffen habe. Den Schlagstock habe er dem Mann abgenommen. Der 55-Jährige soll dann allerdings mit dem Stock eine Begleiterin des 80-Jährigen geschlagen habe, als sie dem Senior zur Hilfe eilte. Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden Männer und die Frau leicht verletzt. Die 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Schlagstock stellte die Polizei sicher. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung beziehungsweise gefährlichen Körperverletzung gegen die Männer ein. |erf

