Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 56

Düren (ots)

Ein Schwer- und drei Leichtverletzte waren am Donnerstagmorgen das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich auf der B 56 ereignete.

Gegen 08:10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Düren die B 56 aus Richtung Birkesdorf kommend in Fahrtrichtung Düren. Ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Trier-Saarburg war zur gleichen Zeit in Gegenrichtung auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang nicht geklärten Gründen geriet der Fahranfänger auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Der 65-Jährige bremste noch stark ab und versuchte auszuweichen. Sein Auto wurde aber am Heck getroffen und drehte sich. Neben seinem Fahrzeug, auf der rechten Spur, befand sich ein weiteres Fahrzeug. Auch dieses wurde in den Unfall verwickelt. Der Wagen des Unfallverursachers rutschte schließlich in einen ebenfalls Richtung Birkesdorf fahrenden Lkw. Während der 18-Jährige durch den Unfall schwer verletzt wurde und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnten der 65-Jährige, sein 47-jähriger Beifahrer sowie der 61-jährige Lkw-Fahrer die Krankenhäuser nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Einzig der Fahrer des zweiten getroffenen Fahrzeugs blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 44.500 Euro. Alle an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 56 in Fahrtrichtung Birkesdorf zeitweise gesperrt werden.

