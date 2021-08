Polizei Düren

POL-DN: Vermisstes Mädchen angetroffen

Düren (ots)

Das seit dem Dienstag, 24.08.2021 vermisste 13-jährige Mädchen - siehe dazu Öffentlichkeitsfahndung vom 25.08.2021 - konnte nach einem Hinweis zu der Veröffentlichung in einer Wohnung im Stadtgebiet Düren angetroffen und in Obhut genommen werden. Ermittlungen zu ihrem dortigen Aufenthalt dauern an. Der Hund konnte der Familie wieder übergeben werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell