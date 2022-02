Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Gegenstände von einer Brücke auf die Fahrbahn geworfen - Autofahrer kann ausweichen

Nienburg (ots)

(Haa) Es sieht auf den ersten Blick nach einem dummen Streich aus - entwickelte sich aber für einen 35-jährigen Autofahrer zu einer ernsthaften Gefahr.

Der Nienburger war am gestrigen Dienstag gegen 16:05 Uhr, mit seinem Pkw auf der Verdener Straße in Richtung Holtdorf unterwegs. Kurz vor dem Passieren der Unterführung der dortigen Bahnbrücke bemerkte der Mann plötzlich einen auf der Brücke stehenden Jugendlichen, welcher augenscheinlich mehrere Gegenstände auf die Fahrbahn warf. Kurz bevor er die Unterführung erreichte, warf die Person dann eine Tasse auf die Fahrbahn. Der Autofahrer musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um nicht von dem Gefäß getroffen zu werden. Glücklicherweise kam ihm in diesem Moment kein anderes Fahrzeug entgegen.

Der 35-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ein. Die Ermittlungen hinsichtlich des noch unbekannten, vermutlich jüngeren Täters dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich bei der Nienburger Polizei unter der Telefonnummer 05021/9778 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell