Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - 40 000,- Euro Schaden

Fulda (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 29.01.22, gg. 15.10 Uhr in Fulda, in der Straße Zieherser Weg Kreuzungsbereich Petersberger Straße in Höhe Hausnr. 66.

Ein 54-jähriger Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr mit seinem PKW, einem 3er BMW, den Zieherser Weg und wollte nach links in die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Petersberg abbiegen. Hierzu benutze er den linken Fahrstreifen und wollte unmittelbar nach dem links Einbiegen in die Petersberger Straße den Fahrstreifen nach rechts wechseln. Hierbei jedoch übersah er einen neben ihm auf der rechten Fahrspur fahrenden, ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung linksabbiegenden, Audi A4.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen die Garage des dortigen Wohnhauses.

Glücklicherweise wurden weder der 54-jährige Unfallverursacher, noch der Fahrer des Audi A 4, ein 45-jähriger Mann aus Fulda, verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Aber auch die Garage des Wohnhauses wurde stark beschädigt und musste durch die herbeigerufene Feuerwehr abgesichert werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf ca. 40 000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell