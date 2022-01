Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin beim Einfahren in die Fahrbahn"

Fulda (ots)

Am Samstag, 28.01.2022, 16:30h, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden "An der Richthalle" in Fulda. Ein 31-jähriger Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis übersah beim Ausfahren aus einem Firmengelände mit seinem VW Passat eine Fußgängerin, die vorschriftsmäßig einen Gehweg nutzte, als sie sich auf dem Weg in Richtung Innenstadt befand. Die 78 - jährige Fußgängerin aus Fulda wurde bei dem Unfall nach erster Bewertung leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand bei dem Unfall kein Sachschaden.



(PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Hohmann)

