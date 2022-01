PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Kindertagesstätte +++ Nach Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz Widerstand geleistet +++ Autoscheibe mit Kanaldeckel beschädigt +++ Scheiben einer Bushaltestelle zerstört

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Kindertagesstätte,

Eschborn, Berliner Straße, Samstag, 08.01.2022, 14:55 Uhr,

(mh) Am Samstagnachmittag ist es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Berliner Straße in Eschborn gekommen. Die Täter hebelten eine Glastür im vorderen Bereich des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Da die betroffenen Räume zu diesem Zeitpunkt allerdings leer standen, wurde nichts entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine Täterbeschreibung erlang werden. Der erste Täter sei männlich, ca. 15-20 Jahre alt und ca. 170-180 cm groß. Er habe kurze braune Haare, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, schwarze Handschuhe, eine hellblaue Jeans und beige Winterboots getragen. Der zweite Täter sei ebenfalls männlich, ca. 15-20 Jahre alt und ca. 170-180 cm groß. Er habe eine schwarze Mütze mit weißem Logo auf der Stirnseite, eine dunkelblaue Winterjacke, schwarze Jeans, schwarze Handschuhe und schwarze Winterboots getragen. Die Täter entfernten sich nach der Tat fußläufig in Richtung der Sossenheimer Straße.

Personen, die Hinweise auf die Identität der Männer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (06196) 96 95-0 in Verbindung zu setzen.

2. Nach Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz Widerstand geleistet, Eschborn, Am Stadtpfad, Freitag, 07.01.2022, 10:40 Uhr,

(mh) Am Freitagvormittag hat ein 32 Jahre alter Mann in der Straße "Am Stadtpfad" in Eschborn Widerstand gegen die Maßnahmen von Polizeibeamten geleistet. Der Mann mit deutschem Wohnsitz war bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, weil sein Fahrzeug nicht in Deutschland versteuert worden war. Als die Beamten die Kennzeichen sicherstellen wollten, versuchte der Mann, die Polizisten mit Einschüchterungen und körperlichen Handlungen davon abzubringen. Um ihn von weiteren Widerstandshandlungen abzuhalten, musste er festgenommen werden. Hiergegen versuchte er sich zu wehren, weiterhin warf er der Streife lauthals vor, sich unrechtmäßig zu verhalten. Den 32-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

3. Autoscheibe mit Kanaldeckel beschädigt, Hochheim, Schwedenstraße, Sonntag, 09.01.2022, 00:30 Uhr bis 09:00 Uhr,

(mh) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter einen geparkten PKW in der Schwedenstraße in Hochheim beschädigt. Der Täter nahm den Kanaldeckel eines Kanalschachts, welcher sich direkt vor dem betroffenen VW Golf befand und schlug hiermit auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500EUR. Er flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Personen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, unter der Rufnummer (06145) 5476-0 bei der Polizeistation Flörsheim vorzusprechen.

4. Scheiben einer Bushaltestelle zerstört, Flörsheim, Bürgermeister-Lauck-Straße, Sonntag, 09.01.2022, 10:35 Uhr,

(mh) Am Sonntagvormittag haben Unbekannte eine Glasscheibe der Bushaltestelle in der Bürgermeister-Lauck-Straße in Flörsheim zerstört. Die Täter zerbrachen die Glasfront der Haltestelle auf bislang unbekannte Weise. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Kontakt zu treten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell