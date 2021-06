Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Einsatzbereitschaft am Gerätehaus Stadtmitte

Iserlohn (ots)

Um 15:18 Uhr wurden die Melder der Löschgruppen Stadtmitte, Oestrich, Untergrüne und Letmathe ausgelöst, um eine Einsatzbereitschaft am Gerätehaus der Löschgruppe Stadtmitte herzustellen, da in Teilen des Hemeraner Stadtgebietes aufgrund eines Stromausfalles die Wasserversorgung ausgefallen ist. Ziel der Bereitschaft ist es, im Notfall Brauch- oder Löschwasser in Hemer bereitstellen zu können. Insgesamt haben sich am Gerätehaus Stadtmitte 4 Löschgruppen mit 26 Einsatzkräften und 5 Großfahrzeugen, sowie einem Mannschaftstransportfahrzeug und einem Einsatzleitwagen eingefunden. Im Gerätehaus wurden Coronakonform Sitzmöglichkeiten geschaffen und Verpflegung organisiert. Das voraussichtliche Einsatzende wird auf etwa 22 Uhr geschätzt.

