Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Parkplatzkapazitäten auf der Wasserkuppe erschöpft

Gersfeld (ots)

Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt sowie trockenes, aber sehr windiges Winterwetter ermöglichen derzeit Wintersportmöglichkeiten auf der Wasserkuppe. Aufgrund der in diesem Zusammenhang starken Zuläufe sind die Kapazitäten der Parkplätze auf der Wasserkuppe bereits erschöpft, so dass in Kürze mit einer Sperrung der Zufahrtsstraße gerechnet werden muss. Es wird gebeten, den Bereich nicht mehr anzufahren bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

