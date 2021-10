Polizei Mettmann

POL-ME: Nach schwerem Verkehrsunfall: Auch 85-jähriger Fahrer verstorben - Velbert - 2110055

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in ihrer Pressemeldung OTS 2110042 berichtete, ist am Freitagmittag (8. Oktober 2021) bei einem schweren Verkehrsunfall an der Langenberger Straße in Velbert eine 84-jährige Frau ums Leben gekommen (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5041788).

Aktuelle Fortschreibung:

Wie der Polizei aktuell mitgeteilt wurde, ist nun auch der Ehemann der Velberterin an den Folgen des Unfalls gestorben. Der 85-Jährige hatte zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer des Toyotas gesessen, während seine Frau auf dem Beifahrersitz saß. Der 85-Jährige war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Trotz intensivmedizinischer Behandlung konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Er verstarb am heutigen Montag (11. Oktober 2021) an den Folgen seiner Verletzungen.

