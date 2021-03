Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person droht zu springen

Ennepetal (ots)

Am 17.3.2020,wurde die Feuerwehr Ennepetal mit dem Einsatzstichwort ,, Person droht zu springen,,zur Hagener Str.in Ennepetal alarmiert. Um 16.17 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus. Die Person konnte durch das beherzte Eingreifen eines Feuerwehrmannes, an ihrem Vorhaben von einer Mauer zu springen, gehindert werden. Vorsorglich wurde ein Sprungpolster in Stellung gebracht,kam aber nicht zum Einsatz. Die gerettete Person wurde dem Rettungsdienst übergeben,der diese in ein Krankenhaus brachte. Der Einsatz endete um 16.45 Uhr. Eingesetzt waren die Kräfte der Hauptwache,der Löschgruppe Voerde und der Löschzug 1 der Feuerwehr Ennepetal.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell