POL-NI: Stolzenau: Unseriöse Handwerker - 63-Jährige zahlt überhöhte Rechnung an Betrüger

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 23.02.2022, stellte eine 63-jährige Frau aus Stolzenau einen technischen Defekt an ihrem Küchenherd fest. Da die Familie ihr in dieser Angelegenheit nicht weiterhelfen konnte, recherchierte die Dame im Internet nach einem örtlichen Elektriker.

Sie rief bei mehreren Unternehmen an, leider konnte sie dort keinen kurzfristigen Termin bekommen. Dann stieß sie auf der Seite eines Elektrofachmarktes auf die Handynummer eines 24-Stunden-Notdienstes. Die Mitarbeiterin am anderen Ende der Leitung versprach ihr auch direkt einen Handwerker innerhalb der nächsten Stunden.

Nach drei Stunden erschienen zwei Männer in schwarzer Arbeitskleidung bei der Stolzenauerin. Sie ließen sich das Problem erklären und versicherten, dass sie Angestellte eines Fachunternehmens seien.

Als die Hauseigentümerin sich nach dem ungefähren Preis erkundigte, gab einer der Männer einen Betrag von ca. 300EUR an. Daraufhin begannen die beiden angeblichen Handwerker mit ihrer Arbeit. Als sie nach einiger Zeit damit fertig waren, verlangten sie 634,03 EUR in Bar von der 63-Jährigen.

Gutgläubig und in der Hoffnung, dass ihr Herd jetzt wieder funktionieren würde, bezahlte die Frau den Preis.

Als die vermeintlichen Handwerker dann gegangen waren, überprüfte der Ehemann die Steckdose an der die Männer gearbeitet hatten. Er stellte fest, dass der Strom lediglich abgeklemmt worden war und der Herd auch weiterhin nicht funktionierte.

Die Frau bemerkte in diesem Moment, dass sie betrogen worden war und erstatte Anzeige bei der Polizei in Stolzenau. Diese nahm die Ermittlungen hinsichtlich eines Leistungsbetruges auf.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unseriösen Handwerkern und rät im Eintritt eines Bedarfsfalles, sich vorab ausreichend zu informieren. Auch sollte man von dem betreffenden Unternehmen einen Kostenvoranschlag anfordern. Eine Onlinerecherche zu dem Handwerksbetrieb kann ebenfalls Aufschluss darüber geben, ob es sich um eine seriöse Firma handelt.

"Sollten Sie Zweifel an Handwerkern und deren angebotenen Leistungen haben, zögern sie nicht direkt die Polizei unter der Notrufnummer oder der Ihnen bekannten Amtsnummer zu verständigen. ", so Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

