Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

31737 Rinteln (ots)

Am Donnerstag, den 24.02.2022 kam es gegen 13:00 Uhr an der Kreuzung Seetorstraße/Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße zu einer Kollision zwischen einem vom Parkplatz Seetor kommenden Rechtsabbieger und einer Radfahrerin, bei dem die Radfahrerin einen Sturz nur knapp verhindern konnte. Beide Beteiligten setzten zunächst ihre Fahrt fort, ohne den Unfall der Polizei zu melden, lediglich eine Zeugin meldete sich bei der Polizei. Der Fahrzeugführer konnte ermittelt werden, die beteiligte Radfahrerin wird gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

