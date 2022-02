Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin

Bückeburg (ots)

Am 26.02.2022 gegen 14:30 Uhr meldet die Rettungsleitstelle der Polizei Bückeburg einen Unfall mit Verletzten in der Schloßgartenstraße in Bückeburg. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Bückeburg befährt die Schloßgartenstraße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Hausnummer 2 überquert eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin, ebenfalls aus Bückeburg, fahrenderweise, von links die Fahrbahn. Beim Überqueren kommt es noch zum Zusammenstoß des PKW mit dem Hinterrad des Pedelec, sodass die 74-Jährige zu Sturz kommt. Hierbei verletzt diese sich und wird zur Behandlung ins Klinikum verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell