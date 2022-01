Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 08.01.2022, zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr, kam es in der Hofenfelsstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Ein grünes Herrenmountainbike, Marke Kross Hexagon V2, wurde aus dem Hinterhof eines Anwesens entwendet. Schadenshöhe ca. 400 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell