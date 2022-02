Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220217 - 0180 Frankfurt-Preungesheim: Auto stößt mit 6-jährigem Kind zusammen

Frankfurt (ots)

(ne) Bei einem Verkehrsunfall gestern um 15:15 Uhr in der Huswertstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kind. Der 6-jährige Junge kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Fahrer eines VW Passat war auf der Huswertstraße in aufsteigender Richtung unterwegs. In Höhe der Hausnummer 20 lief plötzlich der 6-Jährige über die Straße. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das Kind. Der Junge stürzte zu Boden, stand jedoch unvermittelt wieder auf und lief zu seiner Mutter auf die andere Straßenseite. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Die genauen Umstände des Unfalls müssen nun ermittelt werden.

