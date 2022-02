Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220216 - 0177 Frankfurt-Griesheim: Festnahmen nach versuchtem Einbruchdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 16. Februar 2022, gegen 01.45 Uhr, fielen einer Funkstreifenbesatzung des 16. Polizeirevieres auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Mainzer Landstraße zwei Männer auf, von denen einer ein Brecheisen bei sich trug. Bei Anblick des Streifenwagens flüchteten beide sofort in Richtung der Straße "In der Schildwacht", wo bereits ein Pkw der Marke Mercedes mit laufendem Motor auf sie wartete. Das Fahrzeug, mit vier Personen besetzt, fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Mainzer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung.

Wie dann festgestellt werden konnte, hatte man versucht, eine Tür des Baumarktes und eine Tür zum Raum einer Bank aufzubrechen, was jedoch nicht gelang.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte dann etwa 10 Minuten später der Mercedes auf der Bundesstraße 40, an der Anschlussstelle Sindlingen, unfallbeschädigt aufgefunden werden. In dessen Nahbereich konnten ein 22-jähriger Frankfurter und ein 24-Jähriger aus Bad Soden angetroffen und festgenommen werden. Bei diesen Personen dürfte es sich um die beiden Personen vom Baumarktgelände handeln. Da beide Kopfverletzungen aufwiesen, die offensichtlich vom Unfallgeschehen stammten, wurden sie in ein Krankenhaus verbracht. Im Kofferraum des Mercedes konnte ein Brecheisen aufgefunden werden. Die Halterin des Pkw gab an, dass dieser vom Freund ihrer Tochter geführt werde. Dieser wiederum konnte nicht angeben, wer das Fahrzeug aktuell benutzte und erstattete aus diesem Grund Anzeige wegen Kraftfahrzeugdiebstahls.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell