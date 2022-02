Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220217 - 0179 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Frankfurt (ots)

(ne) Gestern Abend um 19:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B521. Drei Fahrzeuge prallten dabei zusammen, die insgesamt sechs Fahrzeuginsassen wurden zum Teil schwer verletzt. Zuvor war eine 59-jährige Frau mit ihrem Fiat 500 auf der B521 von der Vilbeler Landstraße in Richtung Maintal unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in Höhe des Ludwig-Klemann-Weges in den Gegenverkehr und prallte hier mit einem entgegenkommenden Hyundai Getz zusammen. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem ebenfalls entgegenkommenden VW Passat. Ein dahinterfahrender VW Caddy konnte rechtzeitig bremsen und ausweichen. Sowohl die 59-Jährige als auch die drei Insassen des Hyundai (34, 21 und 4 Jahre) als auch die Fahrerin des VW Passat wurden verletzt. Alle kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist bislang unklar. Ein Fahrfehler im Zusammenhang mit der regennassen Fahrbahn wird nicht ausgeschlossen. Im Zuge der Unfallmaßnahmen musste die B521 zwischen Erlenseer Straße und Vilbeler Landstraße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell