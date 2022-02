Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220216 - 0178 Frankfurt - Hausen: Arbeitsunfall auf Baustelle

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag ereignete sich ein Unfall auf einer Baustelle in Hausen. Dabei wurde ein Arbeiter von einer Baggerschaufel schwerverletzt.

Gegen 15:40 Uhr traf die Baggerschaufel einen 28-Jährigen am Kopf, als dieser gerade in einer Baugrube arbeitete. Der 47-jährige Führer der Arbeitsmaschine erlitt einen Schock. Der 28-jährige Arbeiter wurde mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen vom Unglücksort in der "Praunheimer Landstraße" in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden beim Regierungspräsidium Darmstadt geführt.

