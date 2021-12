Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 15. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Dienstag, 14.12.2021, gegen 08:00 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß am frühen Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr eine 86-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW gegen einen ordnungsgemäß in der Wallstraße in Wolfenbüttel geparkten PKW. Durch den Anprall wurde dieser PKW wiederum auf den davor parkenden PKW aufgeschoben. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die 86-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Wolfenbüttel: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Anfang Dezember 2021

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei bei einem 15-jährigen Jugendlichen die Eigentumsverhältnisse zu einem Fahrrad, welches der Jugendliche vermutlich unrechtmäßig in seinem Besitz hatte und zu dem er auch keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad Anfang Dezember im Bereich der Campestraße in Wolfenbüttel entwendet worden ist. Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt sich um ein silbernes 26er Herrenmountainbike der Marke Bulls mit auffälligen roten Typenbezeichnungen am Rahmen. Zudem sind auf den Schutzblechen verschiedenste Aufkleber angebracht worden. Der Eigentümer und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell