Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken unterwegs

Weimar (ots)

Gegen 00:30 Uhr in der vergangenen Nacht wurde die Fahrerin eines Pkw Kia in Sohnstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schon das Verhalten und die Aussprache der 33-Jährigen ließen die Beamten stutzig werden. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Anfangsverdacht: sie hatte in ihrem Atem einen Alkoholwert von fast 1,7 Promille. Gemeinsam mit ihr verlegten die Beamten in ein Krankenhaus, damit ihr Blut abgenommen werden konnte. Gleichzeitig stellten sie den Führerschein der Frau sicher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell