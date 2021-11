Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Kapellen - Einbruch in Wohnhaus

Geldern-Kapellen (ots)

Am Sonntag (31.10.2021) verschafften sich unbekannte Täter durch ein Fenster Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße "An het Hagelkruys".

Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Geldbörsen. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

