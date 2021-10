Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Geldern (ots)

Am Freitag (29.10.2021) gegen 15.15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Straelen mit seinem Motorrad Yamaha die Straße Am Holländer See aus Geldern kommend in Richtung Bundesstraße 9. Ausgangs einer Rechtskurve unmittelbar vor dem dortigen Bahnübergang kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad zu Fall. Er rutschte über die Gleise und prallte schließlich frontal gegen die Schrankenanlage. Der Straelener wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

