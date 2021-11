Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Beverungen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer geriet auf der Kampstraße in Beverungen am 06.11.21 in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 12.25 Uhr beim Ausparken gegen einen schwarzen Mercedes-Benz GLA. Er entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Höxter: 05271-962-0./TT

