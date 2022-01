Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glascontainer gesprengt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den späten Abendstunden wurden am Mittwoch so manche Einwohner des beschaulichen Örtchens Hellborn im Saale-Holzland-Kreis unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ein ohrenbetäubender Knall hallte kurz nach 22 Uhr durch den Ort. Eine Zeugin beobachtete dann eine Rauchwolke über einem Glascontainer. Als der Rauch sich gelichtet hatte, war das Ausmaß der Beschädigung erkennbar. Unbekannte hatten mit einem unbekannten pyrotechnischen Erzeugnis den Glascontainer komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden kann noch beziffert werden. Auch gibt es aktuell keine Hinweise auf den Verursacher. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

