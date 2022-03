Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 51-Jährige wird Opfer einer trickreichen Taschendiebin - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Eine 51-jährige Frau wurde am Montagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt Opfer einer unbekannten Taschendiebin. Die Frau befand sich gegen 14.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im Quadrat E 1 als sie von einer unbekannten Frau von hinten angerempelt wurde. Diese entschuldigte sich dafür und eilte daraufhin schnellen Schrittes von dannen. Erst an der Kasse bemerkte die 51-Jährige, dass die Tasche ihres Rucksacks geöffnet worden war und ihre Geldbörse entwendet wurde.

Offenbar nutze die Unbekannte den Rempler, um unbemerkt die Geldbörse an sich zu nehmen.

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind und verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

