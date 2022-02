Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mühlenweg, Hülstener Straße

Unfall mit jungem Radfahrer - Radfahrer gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 17.02.2022, gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Dülmen die Hülstener Straße in Richtung Mühlenweg. Zur gleichen Zeit befuhren zwei Jungen mit ihren Fahrrädern den Mühlenweg in Richtung Dülmen. Einer der beiden Jungen hielt am Fahrbahnrand an, während der andere die Kreuzung Hülstener Straße/Mühlenweg überquerte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Auf Nachfrage der Autofahrerin gab der Junge an, nicht verletzt zu sein und auch keine Polizei zu wünschen. Er stieg auf sein Fahrrad und beide Jungen entfernten sich in Richtung Dülmen.

Am Auto der Dülmenerin enstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell