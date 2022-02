Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Droste-Hülshoff-Weg/Täter flüchten vor Zeugin

Coesfeld (ots)

Eine Zeugin hat am Donnerstag (17.02.22) mutmaßliche Einbrecher verscheucht. Gegen 19 Uhr kam sie zu ihrer Wohnanschrift an der Droste-Hülshoff-Straße. Auf ihrer Auffahrt bemerkte sie zwei junge Männer. Als die beiden die Zeugin entdeckten, rannten sie Richtung Stadtpark und ließen einen grünen Rucksack zurück. Der Inhalt in dem Rucksack ist einer Person zuzuordnen, dessen Auto am Donnerstag an der Bergfeldstraße aufgebrochen wurde.

Die mutmaßlichen Täter beschreibt die Zeugin wie folgt:

Beide sind zwischen 15-20 Jahre alt und um die 1,65-1,70 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet, vermutlich mit einer Jogginghose.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

