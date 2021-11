Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Unfallflucht auf dem Kaufland Parkplatz

Stadthagen (ots)

(bae) Am 12.11.2021 kam es auf dem Parkplatz Kaufland, Am Hellweg in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr ein auf dem Parkplatz abgestellter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es ist ein Schaden an dem geparkten BMW in Höhe von ca. 1000 Euro entstanden. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, soll sich bitte unter 05721/40040 in Stadthagen auf der Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell