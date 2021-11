Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- VU-Flucht

Stadthagen (ots)

(bae) Am Freitag, 12.11.2021 zwischen 00:00 Uhr und 03:50 Uhr kam es auf Nienstädter Straße zu einem Verkehrsunfall. Hier ist ein Pkw auf einen, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten, Lkw auf. Der Fahrer verlässt den Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Lkw entsteht ein Sachschaden von ca. 50 Euro.

