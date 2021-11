Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Auetal (ots)

(MSS)Am 13.11.2021 in der Zeit von 15:00 Uhr - 21:00 Uhr wurde durch Unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Nelkenweg im Ortsteil Rolfshagen eingebrochen und Schmuck von bislang unbekanntem Wert entwendet. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen und /oder Fahrzeugen geben? Bei Fragen zum Thema Einbruchschutz wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Polizeidienststelle.

