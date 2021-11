Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Olpe (ots)

Aufgrund von Streitigkeiten ist es am Sonntag (7. November) gegen 1 Uhr zu einer Körperverletzung in einer Musikbar in der Winterbergstraße in Olpe gekommen. Dabei wurde ein 38-Jähriger verletzt. Nach Zeugenangaben stritten sich zwei Personengruppen. Im Zuge dessen wurde der Geschädigte geschubst und stürzte in ein Glas.

Den Unbekannten beschrieb der Verletzte folgendermaßen:

- ca. 25 Jahre - 175 bis 180 cm groß - Aussehen: dunkle Haare, Oberlippen- und Kinnbart - Bekleidung: schwarze Jacke, hellblaue Jeans

Eine sofort ein geleite Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

